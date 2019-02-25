صالح والحمداني يصلان فرنسا لبحث العلاقات بين البلدين

2019/02/25 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاثنين، إلى فرنسا لبحث العلاقات بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الثقافة، في بيان تلقته /SNG/، أن “الحمداني وصل الى باريس في زيارة رسمية برفقة رئيس الجمهورية برهم صالح”.وأضاف البيان أن “من المؤمل ان يبحث الوفد عددا من الملفات ...

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