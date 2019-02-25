الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية : من مهام الوزارة تفعيل مسارات الحركة الإقتصادية والتنموية

2019/02/25 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي أن دور الوزارة لا

ينحصر في مكافحة الجريمة والإرهاب بل تسهم بتفعيل الحركة الإقتصادية

والتنموية ، وأضاف في كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان وزارة الداخلية

ركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية أن الوزارة تعمل على تسهيل

تأشيرات الدخول للزائرين وتوفير الخدمات الألكترونية وتسهيل إجراءات

القطاعين العام والخاص خدمة للمواطن .

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