ترامب لدول أوبك: أسترخوا فالوضع هش

2019/02/25 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه، اليوم الاثنين بشأن أسعار النفط ودعا منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى عدم رفع الأسعار.

وقال ترامب في تغريدة ”أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي.



أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة.



العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش!".انتهى

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