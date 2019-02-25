باسم قاسم: الأندية العراقية ستواجه صعوبات كبيرة في مشوارها الآسيوي

2019/02/25 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدير الفني لنادي القوة الجوية، باسم قاسم، بأن الاندية العراقية ستواجه صعوبات كبيرة في المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال قاسم في تصريح صحفي ان الصعوبة "بسبب فرق الامكانيات بين الاندية العراقية والاندية الاخرى المشاركة في البطولة".وأوضح أن "الخروج المبكر لفريقه نادي القوة الجوية من دوري ابطال آسيا كان بسبب القرعة ونظام البطولة غير العادل" مؤكداً على ان "خروج الفريق من ملحق دوري ابطال اسيا كان مشرف وكان بالامكان تقديم الافضل".ولفت الى أن "نادي القوة الجوية يمتلك لاعبين مميزين وعلى مستوى وان تطلع جماهير الصقور كان للظهور بشكل أفضل آسيوياً".انتهى

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