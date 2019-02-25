2019/02/25 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/بالوثيقة..الأجور الجديدة للتمويل الصحي في العراق

25/02/2019 15:38:00 PM |

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واع بغداد

أصدر وزير الصحة والبيئة، علاء العلوان، تعميماً الى المدراء العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة، بأجور التمويل الصحي الجديد.

وأشار العلوان في وثيقة صادرة عن مكتبه حصلت وكالة أنباء الاعلام العراقي واع على نسخة منه "إستناداً الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا إلغاء معظك أجور التمويل الصحي وتكون تذكرة مقطوعة لكافة الخدمات، وكالآتي:

1 – 1000 دينار لمراكز الرعاية الصحة الأولية.

2- 3000 الآف دينار للمستشفيات والمراكز التخصصية.

3- 5000 الآف دينار أجور الرقود وتستوفى مرة واحدة فقط، لكافة الخدمات ف المستشفيات والمراكز التخصصية الصحية الاولية الى المستشفيات والمراكز التحصصية.

وأكد وزير الصحة العمل بهذه الأجور بدءاً من 1 آذار المقبل.

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