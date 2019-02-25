الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش على طريق سامراء - بغداد

2019/02/25 | 15:55

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بغداد اليوم _ بغداد

أحبط الحشد الشعبي، الاثنين (25 شباط 2019)، محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش، على الطريق الرابط بين سامراء وبغداد.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء 43 بالحشد في قضاء بلد تمكن من خلال معلومات استخبارية دقيقة من احباط محاولة تسلل لعناصر داعش على الشارع العام الرابط بين سامراء وبغداد"، مبينا ان "قوات الحشد رصدت تحركات عناصر التنظيم باستخدام تقنيات حديثة في منطقة الرفيعات جنوب محافظة صلاح الدين".

واضاف، ان "الفوج الثاني في اللواء عالج تجمعا لداعش بقنابر الهاون وبالسلاح الثقيل وحقق اصابات دقيقة بينهم".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 25 شباط، 2019، بأن قوات سوريا الديمقراطية، سلمت العراق (14) عنصرا من تنظيم داعش الذين يحملون الجنسية الفرنسية.

ونقلت محطة سكاي نيوز عن المصدر قوله ان " قوات سوريا الديمقراطية سلمت العراق وجبة جديدة

بغداد اليوم- بغداد

قضت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاثنين 25 شباط 2019، حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على كل واحد منهما عن جريمة قيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج ال

بغداد اليوم- بغداد

أكدت فرقة العباس القتالية، الاثنين 25 شباط 2019، أن فرسان الكفيل، إقتحمت وادي الغدف في الصحراء الغربية، حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية "ثار المغدورين".

وقالت الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

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