الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا

2019/02/25 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 25 شباط/فبراير، ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا.

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