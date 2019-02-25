جاويش أوغلو: تركيا ستتولى السيطرة في المنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا

2019/02/25 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة مستمرة في التنسيق مع واشنطن وموسكو وطهران حول المناطق الأمنة على الحدود مع سوريا ولم يحدد مساحتها.

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