سياسي جزائري: استمرار التظاهرات يهدد بمسارات أخرى... وعلى السلطة تفهم المطالب

2019/02/25 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي الجزائري، إن الطلبة على مستوى الجامعات الجزائرية سيخرجون في تظاهرات سلمية غدا الثلاثاء، لرفض العهدة الخامسة.

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