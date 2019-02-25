التربية: حادثة مدرسة النابغة لن تمر مرور الكرام والقوات الامنية ستتخذ اجراءاتها

2019/02/25 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المكتب الاعلامي لوزارة التربية، ان حادثة حرق ادارة مدرسة النابغة الذبياني للبنات ضمن منطقة الحصي التابعة لتربية الفلوجة لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة الجهات التي تقف خلف الحادث وان التربية متواصلة مع القوات الامنية لكشف ملابسات الحادث.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المدرسة لايوجد بها حارس ليلي مما سهل عملية حرق ادارة المدرسة”، مبيناً ان “القوات الامنية هناك جارية في التحقيق و التحري لمعرفة ملابسة الحادث ومعرفة من يقف وراء ذلك”.

وأضاف، ان “وزارة التربية متيقنة ان القوات الامنية ستصل الى الحقائق ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء العراقي”.

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