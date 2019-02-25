مفتشية الداخلية تكشف عن إصدار جواز سفر بمستمسكات مزورة

2019/02/25 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، عن إصدار جواز سفر لمواطن عراقي من قبل السفارة العراقية في ستوكهولم بمستمسكات مزورة.

وقال المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم الكشف عن اصدار جواز سفر لمواطن عراقي مقيم في السويد من قبل السفارة العراقية في ستوكهولم بمستمسكات ثبوتية مزورة”، موضحا ان “عملية الكشف جاءت على خلفية قيام لجنة تفتيشية من مكتب المفتش العام بتدقيق معاملات مديرية شؤون الجوازات قسم السفارات”.

وأشار الى “اكتشاف اصدار جواز سفر لمواطن عراقي مقيم في السويد من قبل السفارة العراقية هناك عن طريق تقديم المواطن لهوية أحوال مدنية وشهادة جنسية مزورتين”، مبينا انه “ادى التحقيق الابتدائي في القضية وأثبت مقصرية بعض العاملين في مديرية شؤون الجوازات واتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة”.

وتابع البيان، انه “فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية بغية فتح تحقيق مع موظفي السفارة لكشف ملابسات القضية، كما فاتح المكتب مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة لإقامة دعوى جزائية بحق المواطن المزور وابطال جواز سفره، وتحميله كافة التبعات القانونية”.

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