2019/02/25 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف موقع “ساينس أليرت” الأمريكي ،الاثنين، عن عدم جاهزية الولايات المتحدة الأمريكية لحرب نووية.وقال الموقع نقلا عن باحثون في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن “الولايات المتحدة ليست مستعدة لضربة نووية محتملة، وأن نظام الإنذار يحتاج إلى تحسين”.ووفقا للموقع توصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج من خلال تحليل الرسائل على تويتر التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ساينس أليرت”: الولايات المتحدة غير مستعدة لحرب نووية alansaar.

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