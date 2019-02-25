2019/02/25 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، امتلاكها صواريخ دقيقة من ناحية التفجير والتدمير والمدى.وقال الناطق العسكري باسم (سرايا القدس) أبو حمزة، أن “مهندسي السرايا تمكنوا من تطوير الصواريخ لتضرب تل الربيع المحتلة ونتانيا وما بعد نتانيا أيضا”.وأضاف: “نستطيع أن نقول إن سرايا القدس تمتلك صواريخ دقيقة، من ناحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرايا القدس تهدد الكيان الصهيوني: نملك صواريخ تدميرية لا يعلم بها إلا الله alansaar.

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