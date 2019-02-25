قائد الثورة يستقبل لاعبا امتنع عن لقاء لاعب

2019/02/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لاعب الشطرنج الناشئ آرين غلامي الذي كان قد امتنع عن خوض مباراة مع لاعب من الكيان

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