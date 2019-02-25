الحكيم يشارك في اجتماع اليونسكو في باريس

2019/02/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم اليوم الاثنين، بالاجتماع الذي دعت له المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم "اليونسكو" السيدة أودريه آزولاي ضمن

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