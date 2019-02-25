إسرائل تعلق على القرار البريطاني ضد

2019/02/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت إسرائيل بقرار بريطانيا، التي أعلنت عن مسودة قرار في البرلمان، تقضي بحظر "حزب الله" اللبناني، وما يرتبط به وجماعات أخرى، وصفها كيانات إرهابية.

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