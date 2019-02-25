باحث يمني: إرجاء إعادة الانتشار في الحديدة بمثابة فشل لاتفاق السويد

2019/02/25 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتب والباحث السياسي اليمني، فارس البيل، إن قرار الأمم المتحدة إرجاء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، هو إعلان فشل لاتفاق السويد.

وأضاف البيل، أن الأمم المتحدة فاقدة القدرة على إدارة هذا الاتفاق، في ظل تعنت ميليشيا الحوثي، ورفضها تنفيذه، ومراوغاتها المستمرة.

وقال البيل، إن الأمم المتحدة أصبحت وسيطا غير محايد، وغير قادر على تلبية حاجة اليمنيين للسلام، في ظل فشلها في إدارة هذا الملف، خاصة أن مواقفها مرتبطة بمصالح الدول الكبرى، التي تريد أن يكون لميليشيا الحوثي دور في المشهد اليمني.

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