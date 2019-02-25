جنايات الكرخ تقضي بالسجن 15 عاما لمدانين اثنين بثقب أنبوب نفطي

2019/02/25 | 16:36

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قضت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اليوم الاثنين، بالسجن 15 عاما مدانين اثنين عن جريمة قيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج النفط وتهريبه.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، حصل عليه موقع "الغدير"، أن" الهيئة الأولى لمحكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين قاما بثقب احد الأنابيب النفطية في حي "المعامرة"، التابعة لمنطقة الدورة ومن ثم تهريب مادة النفط الخام".

وأضاف البيان، انه" كما أصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحقهما"، مبينا، ان" الحكمين صدرا وفقا لإحكام المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

انتهى..م.ر

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