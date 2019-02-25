نائب عن الفتح يرجح استضافة عبدالمهدي والقيادات الامنية في البرلمان

2019/02/25 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي ، أن الولايات المتحدة الامريكية متخوفة من مجلس النواب العراقي ما جعلها تتراجع عن مواقفها وتصريحاتها السابقة في محاولة لنزع فتيل الازمة، مرجحا استضافة القيادات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة في الجلسات النيابية المقبلة بغية الاطلاع على عدد القوات الامريكية المتواجدة واهدافها ومقراتها وهل هي قوات استشارية او قتالية.

وقال عليوي الذي هو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، إن "هنالك تحركات مريبة من قبل القوات الامريكية داخل الاراضي العراقية مع تصريحات غير مسؤولة من بعض القيادات الامريكية ومن بينها تصريحات ترامب بكشف اسباب تواجد قواته داخل العراق"، مبينا ان "هذا الحراك يقابله تحركات برلمانية لاصار قانون باخراج تلك القوات من العراق وهنالك اتفاق بين الفتح وسائرون بهذا الشان".واضاف عليوي، ان "واشنطن ونتيجة للتحركات البرلمانية والتحشيد الجماهيري لاخراج قواتها فقد بدأت بالتراجع عن مواقفها وتصريحاتها السابقة وبدأت تتحدث عن استعدادها للانسحاب من العراق بحال طلبت الحكومة العراقية منها ذلك"، لافتا الى ان "امريكا متخوفة من البرلمان العراقي ما جعلها تتراجع عن بعض الاشياء في محاولة لنزع فتيل الازمة".واكد عليوي، ان "مجلس النواب قد يعمل على استضافة القيادات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة في جلسات البرلمان الاولى بالفصل التشريعي المقبل، بغية الاطلاع على عدد القوات الامريكية المتواجدة واهدافها ومقراتها وهل هي قوات استشارية او قتالية".وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاحد 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.انتهى ..



م ف

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