ليفربول ومانشستر يونايتد: يورغن كلوب يقر بأن فريقه أهدر فرصة ثمينة

2019/02/25 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بأن الفريق كان أمامه فرصة لتعزيز رصيدهم في سباق الدوري الممتاز بأكثر من النقطة التي حصلوا عليها بعد التعادل مع مضيفهم مانشستر يونايتد.وأهدر ليفربول، متصدر الترتيب، فرصة ثمينة لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، إلى ثلاث نقاط، مكتفيا بفارق النقطة الواحدة التي حصلوا عليها من مباراة أمس.ففي الشوط الأول، اضطر يونايتد لاستنفاد كل التغييرات المتاحة له لاستبدال ثلاثة لاعبين مصابين، لكنه نجح في إحباط جهود ليفربول الذي ظهر دون مستواه.وقال كلوب لقناة سكاي الرياضية "في الأيام التي يكون يونايتد عرضة للهزيمة، يجب أن تفعلها".وأضاف "لم نلعب بسرعة.



توقعنا أن نؤدي أفضل.



حصلنا على نقطة من يونايتد والجميع يشعر بأننا كان يمكننا تحقيق أكثر".ومضى قائلا "الترشيحات كانت لصالح مانشستر يونايتد قبل المباراة، ثم تغير كل شيء وفجأة أصبح بإمكاننا الفوز.



اعتقد الناس أننا يمكننا الفوز وإذا لم نفعل فهناك خطأ ما بنا.



نحن جميعا بشر".وشهد الشوط الأول أربعة تغييرات.



فقد خسر يونايتد خدمات لاعبيه أندر هيريرا وخوان ماتا، بالإضافة إلى جيسي لينغارد الذي أصيب عقب نزوله بدلا من ماتا.كما خسر ليفربول جهود مهاجمه البرازيلي روبرتو فرمينو بسبب الإصابة، حيث حل دانييل ستوريدج محله.وقال كلوب "كانت مباراة غريبة.



بدأنا بشكل جيد.



جميع الإصابات في المباراة أثرت على إيقاعنا.



خرج فيرمينو مصابا وهذا كان كارثة".وأضاف "لاعبونا لم يكونوا بخير.



كان بإمكاني رؤية هذا على وجوههم.



كنت أفكر، ماذا يحدث هنا؟"."افتقرت المباراة إلى اللحظات المثيرة، كانت مخنوقة".وعن إصابة فيرمينو، قال المدرب الألماني "في البداية قال إنه يستطيع الاستمرار، ثم تبين أنه لا يستطيع.



لا أعرف بالضبط حجم المشكلة".ويأمل ليفربول ألا يخسر جهود فيرمينو لفترة طويلة، حيث سيخوض مباريات هامة في الدوري أمام واتفورد وإيفرتون وبيرنلي في الأسبوعين المقبلين، قبل المواجهة الهامة أمام بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في ليفربول.وفي الدوري الإنجليزي، سيسافر ليفربول لمقابلة إيفرتون في مباراة ساخنة في مارس/ آذار المقبل.



ثم سيستضيف كلا من توتنهام وتشيلسي في أنفيلد.أما مانشستر سيتي فيستضيف توتنهام ثم يتوجه إلى مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في أبريل/ نيسان.

ومنذ هزيمة ليفربول الوحيدة في الدوري هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في 3 يناير/ كانون الأول الماضي، تعادل الفريق في ثلاث مباريات أمام ليستر سيتي، ووست هام، ومانشستر يونايتد.وقال كلوب "صحيح مئة في المئة أن هناك الكثير من التعادلات في الفترة الأخيرة، لكننا ما زلنا في المكان الذي نحن فيه (على قمة الدوري)".وأضاف "يونايتد يمر بوقت رائع لكنه ما زال بعيدا عنا بنحو 14 أو 15 نقطة والخبر السار اليوم هو أن هذا لم يتغير".ويأمل ليفربول كذلك أن يتمكن محمد صلاح من التسجيل خلال المباريات المقبلة خاصة في المواجهات الكبرى.



وسجل صلاح مرة واحدة فقط هذا الموسم في شباك الستة الكبار في جدول الدوري (في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام أرسنال).وبسؤاله عن السبب في عدم إحراز صلاح أهدافا، قال كلوب "لا أعلم".وأضاف "أنا هنا لمساعدة اللاعبين.



يريدون تقديم أداء بنسبة مئة في المئة لكن ذلك لا يحدث دائما".



"مو يعلم أنه يستطيع اللعب بشكل أفضل مما كان عليه اليوم.



نحن نعرف أنه يستطيع ذلك".

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