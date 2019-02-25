بريطانيا: لم نقرر رفع القيود على الرحلات الجوية إلى مصر

2019/02/25 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الاثنين 25 فبراير/شباط، إن الحكومة البريطانية لم تتخذ بعد قرارا برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مصر.

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