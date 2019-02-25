1000 شركة من 200 دولة في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة

2019/02/25 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انطلق، الاثنين، المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة في برشلونة، وهو أكبر ملتقى سنوي لقطاع الاتصالات، في حدث يستمر أربعة أيام يتيح للزوار التعرف إلى أحدث التطورات في هذا المجال خصوصا تقنية الجيل الخامس.ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي تنظمه الرابطة الدولية للشركات المشغلة للاتصالات أكثر من مئة ألف زائر بإمكانهم التعرف […]

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