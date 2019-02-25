العراق يتسلم 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش

2019/02/25 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تسلمت الحكومة العراقية، الاثنين، 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سوريا، وفقا لمصدر حكومي.وقالت “فرانس برس” نقلا عن مصدر حكومي عراقي في تقرير تابعه “ناس” اليوم (25 شباط 2019)، إن المصدر، لم يؤكد “ما إذا كان […]

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