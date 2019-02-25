سيلفا: كل مواجهات إيفرتون المتبقية في الدوري مباريات نهائية

2019/02/25 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ماركو سيلفا مدرب إيفرتون قبل مباراة فريقه أمام هدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 29 يناير كانون الثاني 2019.



تصوير: آندرو ياتس - رويترز.

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قال ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، الإثنين، إنه سيتعامل مع جميع مواجهات فريقه المتبقية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أنها مباريات نهائية، حيث يسعى النادي للتغلب على عدم ثبات المستوى، الذي شاب مشواره هذا الموسم.

ورغم إنفاقه بسخاء على التعاقد مع لاعبين، في محاولة للعب في أوروبا الموسم المقبل، فان إيفرتون يقبع في المركز 11 برصيد 33 نقطة من 27 مباراة.

وخسر إيفرتون في آخر ثلاث مباريات له في الدوري، لكن سيلفا يعتقد أن بمقدوره تحسين حظوظ الفريق دون اللجوء إلى تغييرات جذرية.

وأبلغ سيلفا مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة كارديف سيتي غدا، الثلاثاء، “يجب أن نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، اللعب بثقة هدفنا الرئيسي الآن”.

وتابع “لست سعيدا بالنتائج التي نحققها، وكذلك بموقعنا في ترتيب الدوري، لكن كل شيء يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، ولا يجب أن نغير هدفنا الذي وضعناه منذ بداية الموسم”.

وأضاف “نخسر نقاطا ولا نحقق النتائج المرجوة في بعض المباريات، المشكلة تكمن في التفاصيل، وفي الأشياء التي يجب أن نبذلها لنستعيد ثبات المستوى”.

وعاد فيل جاجيلكا بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، بينما تعافى زميله المدافع ليتون بينز من إصابة في الضلوع، وسيخوض ييري مينا اختبارا أخيرا للوقوف.

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