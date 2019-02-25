خاص| سلام الزوبعي: قيادات السنة المختارة لصوص ومجانين ومخمورون ودواب مطيعة

2019/02/25 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، أن قيادات السنة "لصوص ومجانين ومخمورين وتتفنن" الأجندات الدولية والإقليمية باختيارهم، واصفا الشخصية الفاشلة بانها "دابة مطيعة"، فيما لفت الى أن من يزاود على الانتماء الوطني لشيعة العراق "إما مجنون أو مأجور".

وقال الزوبعي في حديث لبرنامج "ساعة مكاشفة" الذي تبثه قناة "الاتجاه"، "هناك اجندات اقليمية دولية تتفنن باختيار الشخصيات السنية"، مبينا أن "ذلك يحصل لاعطاء رسالتين، الاولى انظروا ايها العالم واوروبا ويا أمة عربية واسلامية هؤلاء قيادات السنة، لصوص مجانين ومخمورين ويرقصون مع الغجر".

وأضاف الزوبعي، أن "الرسالة الثانية، من ذلك هي أن عند المجيء بواحد مشبع بالفشل والفساد يصبح عبارة عن دابة مطيعة، اي شيء يحمل عليه يخرج ويرفعه".

وتابع الزوبعي، أن "المنظومة السياسية الشيعية إجمالا هي دخيلة على شيعة العراق، ومن يزاود على الانتماء الوطني لشيعة العراق إما مجنون أو مأجور"، مؤكدا أن "الانتماء الوطني ليشعة العراق اكثر نفعا من سنة العراق، لأنه لم يات نتيجة سلطة ورفاهية وأملاك، بل نتيجة معاناة، لكن المنظومة السياسية الشيعية دخلية على شيعة العراق، وكذلك المنظومة السياسية السنية فهي ايضا دخيلة".

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