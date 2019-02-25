الكشف عن حسم الخلاف بين سائرون والفتح بشأن الداخلية

2019/02/25 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عن حسم الخلاف مع تحالف سائرون، بشأن حقيبة وزارة الداخلية.وقال النائب عن التحالف محمد كريم، لوكالة النبأ للأخبار، ان "الخلاف بين الفتح وسائرون على قضية وزارة الداخلية تم حسمه بشكل نهائي، والايام المقبلة، سوف تشهد اعلان نتائج الحوارات التي جريت خلال الايام المقبلة".

وأضاف، انه "مع بداية جلسات البرلمان، سوف يتم عرض ما تبقى من الوزارات الى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، بعد التوافق والاتفاق الأخير بين الفتح وسائرون".

يذكر ان عبد المهدي نال مع 14 وزيراً في حكومته ثقة البرلمان العراقي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يصوت البرلمان على وزراء بالحكومة العراقية، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل الذين تأخر التصويت عليهم بسبب خلافات سياسية.



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