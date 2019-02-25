حاكم دبي: خطة إماراتية لإسكان المواطنين بـ32 مليار درهم

2019/02/25 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية اليوم، الثلاثاء، إن الشركة قررت رفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 20 و30 % اعتبارا من اليوم.

وقال ماجد شريف الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي “أخذنا قرار زيادة الأسعار الخميس الماضي بعد تعويم الجنيه.”

وحرر البنك المركزي المصري مطلع هذا الشهر سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال.

وتستهدف مشروعات سوديك – ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر – الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط ومن أكبر مشروعاتها وست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليجون ومشروع قطامية بلازا ومشروع اوتوفيل

وقال شريف اليوم إن الشركة قررت تأجيل طرح ثلاثة مشروعات جديدة من الربع الأخير من 2016 إلى الربع الأول أو الثاني من 2017.

وأضاف “قررنا تأجيل المشروعات لأننا حققنا المبيعات المستهدفة وللتعامل مع تعويم الجنيه.”

وأظهرت نتائج أعمال الشركة اليوم نمو صافي ربحها 35.5 % إلى 108.706 مليون جنيه (حوالي 6.9 مليون دولار) في الربع الثالث من 2016 مقابل 80.225 مليون قبل عام.



وزادت الإيرادات في تلك الفترة إلى 529.664 مليون جنيه مقارنة مع 304.968 مليون قبل عام.

وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 266.490 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 232.513 مليون في الفترة المقابلة من 2015 بينما ارتفعت إيراداتها إلى 1.100 مليار جنيه مقابل 842.241 مليون.

وقال شريف في المؤتمر الصحفي إن تعاقدات الشركة في أول تسعة أشهر من العام بلغت 3.3 مليار جنيه متوقعا تحقيق المستوى المستهدف البالغ 4.9 مليار بنهاية العام.

وأضاف أن سوديك استثمرت 2.15 مليار جنيه منذ بداية 2016 “ونستهدف الوصول إلى 2.6 مليار بنهاية العام.”

وعبر شريف عن تفاؤله الشديد بالسوق المصرية ومستقبلها قائلا “سنطرح مشروعا مشتركا مع مصر الجديدة للإسكان في الربع الثاني أو الثالث من 2017… وخلال شهور ستكون لنا استثمارات على البحر الأحمر ونبحث عن فرص استثمارية جديدة في الساحل الشمالي.”

ولم يخض شريف في تفاصيل بخصوص المشروع المشترك والاستثمارات.

وبلغت مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الشركة 1.87 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر أيلول.



وقال شريف إن سوديك سددت 725 مليون جنيه للهيئة في الأشهر العشرة الأولى من العام وستسدد نحو 158 مليونا قبل نهاية السنة.

وأضاف أن الشركة تعتزم سداد 870 مليون جنيه للهيئة في 2017.

وارتفع سهم سوديك في بورصة مصر اليوم 0.5 % ليغلق عند 15 جنيها.

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