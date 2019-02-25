نتائج جيدة للفرق العربية باستثناء الزمالك والرجاء في الكونفيدرالية

2019/02/25 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مساء الأحد مباريات الجولة الثالثة من مجموعات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وسط نتائج متباينة للفرق العربية، أهمها تعثر الزمالك المصري والرجاء المغربي، حيث فشلا في تحقيق أي فوز في ثلاث جولات وتذيلا مجموعتيهما.

تعثر الزمالك والرجاء أفسد النجاحات العربية في البطولة، خاصة لنهضة بركان والصفاقسي اللذين يتصدران مجموعتيهما، فيما استعاد النجم الساحلي والهلال السوداني النتائج الجيدة في تلك الجولة.

الرجاء المغربي، الذي يعلب في المجموعة الأولى يواصل عروضه الضعيفة، حيث تلقى هزيمة على ملعبه أمام مواطنه نهضة بركان بنتيجة 2-4، لتتعقد مهمة حامل اللقب في التأهل بعدما تجمد رصيده عند نقطتين، فيما رفع بركان رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، واقترب بشدة من الصعود.

وبنفس المجموعة، صحح حسنية أغادير المغربي وضعه في المجموعة، بعدما حقق الفوز على أوتو دويو الكونغولي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفريق الكونغولي عند نقطتين في المركز الثالث.

وسقط الصفاقسي التونسي في المجموعة الثالثة في فخ التعادل أمام ضيفه ساليتاس البوركيني، لتتعقد حسابات المجموعة، بعدما رفع الصفاقسي رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن إينوجو رينجرز النيجيري صاحب المركز الثاني والنجم الساحلي الثالث.

وجدد النجم الساحلي فرص التأهل بالفوز على الفريق النيجيري في سوسة بنتيجة 2-1، فيما يقبع الفريق البوركيني في قاع الترتيب بنقطتين فقط.

في المجموعة الثالثة عاد الهلال السوداني بتعادل ثمين خارج ملعبه أمام زيسكو الزامبي، ليتساوى الفريقان في نفس الرصيد 4 نقاط.

وضمن نفس المجموعة حقق نكانا الزامبي فوزًا كبيرًا على أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 3-1، ليعتلي الفريق الزامبي الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد كوتوكو عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

الزمالك واصل المعاناة في المجموعة الرابعة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث جولات، وتعادل على ملعبه أمام بترو أتليتكو بنتيجة 1-1، ليقبع الفريق المصري في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، بينما رفع بترو أتليتكو رصيده إلى 4 نقاط.

وضمن نفس المجموعة حقق جورماهيا الكيني فوزًا على نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون رد، ليرفع الفريق الكيني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد حسين داي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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