مجلس صلاح الدين يصوت بالاجتماع على اقالة رئيسه احمد الكريم

2019/02/25 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، بالإجماع على اقالة رئيسه احمد الكريم.

وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم ممتاز السامرائي، في بيان، حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان "مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة وصوت بالإجماع على اقالة الكريم وإعفائه من منصبه بسبب عدم نجاحه في ادارة المجلس واخفاقه في الكثير من القضايا إضافةً الى وجود شبهات فساد مالي واداري".

واضاف ان "المجلس سيصوت على اختيار رئيس جديد"، مؤكداً على ان "أعضاءه عازمون على التغيير وسيحال كل من تورط بقضايا فساد للتحقيق والقضاء".

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