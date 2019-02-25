إقالات شبكة الإعلام غير مجدية!

2019/02/25 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عدنان حسين… إقالة الزميل مجاهد أبو الهيل لن تحِلَّ مشكلة شبكة الإعلام العراقي ولن تُنهي محنتها المتواصلة منذ تأسيسها، مثلما لم يحصل شيء كهذا بإعفاء وفصل وإنهاء خدمات رؤساء الشبكة ومدرائها السابقين منذ ما بعد الراحل جلال الماشطة حتى اليوم.مشكلة الشبكة أو محنتها لا تتعلّق بالأشخاص فقط ..إنها تتّصل في المقام […]

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