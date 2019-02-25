2019/02/25 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الاولمبي العراقي يعسكر في الدوحة مطلع شهر آذار المقبل يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين استعداداً لتصفيات كأس اسيا

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