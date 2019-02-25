العراق يتسلم 14 داعشيا من قوات سوريا الديمقراطية

2019/02/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

04:07 - 25/02/2019

بغداد-

موازين نيوزتسلمت

السلطات العراقية، 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش الارهابي من قوات سوريا الديموقراطية

التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سوريا، بحسب ما أكد مصدر

حكومي عراقي لوكالة فرانس برس الاثنين.ولم

يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.من جهة

ثانية، أكد الخبير في الجماعات الارهابية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام

الهاشمي، إن"هؤلاء الارهابيين ليس بينهم قياديون (...) وهم قاتلوا ضد القوات العراقية

خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".وأوضح

الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا،

وشبكات الفرنسيين وشبكات التجنيد".ولفت

الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".وأعلنت

السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 ارهابيا عراقيا في تنظيم

داعش من قوات سوريا الديموقراطية.لكنها

شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.وأعربت

عائلات الارهابيين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤخرا عن قلق كبير إزاء إمكانية

أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا،

واستحالة محاكمتهم في سوريا.وسبق

للعراق الذي حاكم مئات الأجانب من الارهابيين.ففي

آب/أغسطس الماضي، حضرت تمت محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما)، الذي أكد للقضاة العراقيين

أنه اعتُقل من جانب الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.ومحاكمة

هؤلاء في العراق ستضمن لدول الارهابيين المفترضين الأصلية أحكاما أشد بكثير من المحاكم

الغربية، بحسب ما تشير مصادر عدة.ويسمح

قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن

يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين.



وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات

الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.وفي

هذا الإطار، يقول الهاشمي، إن"القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة،

إذ إن "العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى ولم يقاتل في البلاد بل كانت معبرا

له للدخول إلى سوريا".انتهى29/ح

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