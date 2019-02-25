جنرال إلكتريك توافق على بيع وحدة تابعة بـ21 مليار دولار

2019/02/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وافقت "جنرال إلكتريك" على بيع وحدة أعمالها الصيدلانية "بيوفارما" إلى الشركة الأمريكية "داناير" في صفقة قيمتها 21.4 مليار دولار نقداً.





وقالت الشركة الأمريكية العاملة في مجال الصناعة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الصفقة تشمل 21 مليار دولار نقداً إلى جانب بعض إلتزامات المعاشات.





وترى جنرال إلكتريك أنها ستستخدم المبالغ التي سيتم جمعها من الصفقة لتقليص ديون الرافعة المالية وتعزيز ميزانيتها العمومية.





ومن المتوقع إتمام صفقة البيع في الربع الرابع من العام الحالي، التي ترى "داناير" أنها ستقوم بدفعها من خلال 3 مليارات دولار من طرح أسهم إلى جانب الأموال المحتجزة لدى الشركة وإصدار الديون.





وتتوقع "داناير" أن تعمل الصفقة على تقليص صافي الأرباح للسهم بنحو 1.15 دولار إلى 1.20 دولار في العام الأول لكنها ستضيف إلى الأرباح المعدلة للسهم بمقدار يتراوح بين 45 إلى 50 سنتاً.





وكان سهم "جنرال إلكتريك" أنهى جلسة الجمعة الماضية عند مستوى 10.17 دولار بارتفاع 1.4% لكن تعاملات ما قبل الجلسة تشير إلى أنه سوف يشهد قفزة بأكثر من 17.5%.





يذكر أن سهم جنرال إلكتريك قفز بنسبة 34.4% خلال الثلاثة أشهر الماضية في حين صعد سهم "داناير" بنحو 10.8% بالفترة نفسها.





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