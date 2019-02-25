ترامب يعاود انتقاد أسعار النفط المرتفعة ويطالب أوبك بـ

2019/02/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التغريد مجدداً بشأن النفط بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أعلى مستوى في 3 أشهر لتكون قرب 68 دولاراً للبرميل في الأسبوع الماضي.





وكتب ترامب في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، "أسعار النفط أصبحت مرتفعة للغاية".





ووجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط يطالبها خلالها بالتحلي بالصبر فيما يتعلق بوتيرة خفض إنتاج الخام، قائلاً: "أوبك، من فضلك تحلي بالاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة".





وتابع: " الاقتصاد لا يستطيع استيعاب زيادة أسعار النفط"، واصفاً إياه بأنه "هش".





وتعرض الاقتصاد العالمي لضغوط قوية في الفترة الأخيرة وسط مشاحنات تجارية قوية إلى جانب استمرار التخلص من برامج التحفيز النقدية ما دفع بعض المؤسسات الدولية إلى خفض تقديراته بشأن وتيرة النمو المتوقعة في العام الحالي.





وتعتبر هذه الرسالة هي الأولى التي يوجهها ترامب إلى أوبك بشكل مباشر منذ أواخر نوفمبر الماضي، عندما حذر المنظمة بشأن خفض إمدادات الخام.





وتنفذ أوبك ومنتجي الخام من خارجها اتفاقية خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية يناير الماضي والتي من المفترض أن تستمر حتى نهاية النصف الأول من هذا العام.





وشهدت أسعار الخام زيادة بنحو 30% في العام الجاري حتى الآن وكانت قريبة ممن مستوى 66 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم لكنها لا تزال أقل من أعلى مستوى في 4 سنوات والبالغ 86 دولاراً للبرميل والمسجل في أكتوبر الماضي.





وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل نحو 1.7% إلى 65.95 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 1.7% إلى 56.28 دولار للبرميل.





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