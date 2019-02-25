النفط ترد على “عالية نصيف”: لم نتعاقد مع شركة “التمينا”

2019/02/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة النفط ماتردد في وسائل الاعلام من تصريحات للنائبة عالية نصيف بشأن التعاقد مع شركة “التمينا”.

وأوضحت الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لم يتم التعاقد مع الشركة المذكورة انفا ولم تتم مفاتحة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بهذا الخصوص”.

وأشارت الدائرة الى ان “الوزارة والشركات المعنية بصدد تحليل العروض المقدمة من قبل الشركة اعلاه من حيث استيفاءها لمتطلبات شروط الاحالة من جميع النواحي الفنية والمالية والقانونية ومدى مطابقتها لشروط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة”.

ودعت وزارة النفط، النائبة نصيف، الى “التحري الدقيق عن المعلومات الواردة اليها وتقصيها من مصادرها الموثوقة”، مشيرة الى ان “أبواب الوزارة مفتوحة امام اعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية الاخرى للتدقيق والتحري عن المعلومات والوثائق والتأكد من مصداقيتها”.

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