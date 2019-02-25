النجيفي : لم يعد للتحذير من عودة “داعش” معنى

2019/02/25 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد/SNG- اكد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ،الاثنين ، بانه لم يعد للتحذير من عودة داعش او اَي من أخواتها ومسمياتها معنى فقد عادت فعلا بعد ان فوّت اصحاب القرار فرصة العلاج المبكر . وقال النجيفي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعته /SNG/،ان ” ‏لم يعد للتحذير من عودة داعش او اَي من أخواتها ومسمياتها ...

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