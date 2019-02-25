2019/02/25 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -oZQyqR7s_g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد داعش... عودة مأذونة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد داعش... عودة مأذونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).