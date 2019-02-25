وفد من النجف يزور الانبار لبحث مصير مختطفي الثرثار

2019/02/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف:الفرات نيوز} كشف النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، عن زيارة وفد من المحافظة الى الانبار لبحث مصير مختطفي الثرثار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بأهالي الضحايا من ابناء ناحية الحيرة في محافظة النجف الاشرف.وشجب الكرعاوي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه" الاعتداءات الأثمة على الثلة الطيبة من شباب محافظة النجف الاشرف ولأكثر من مره الذين قتلوا غدرا ومنهم من اختطف"، مؤكداً على" موقف الحكومة المحلية في النجف الاشرف مع العشائر في المطالبة بدماء ابنائها واعادة المخطوفين ومحاسبة الجناة بأشد العقوبات".وأضاف" سنتوجه الى محافظة الانبار ونطالب الحكومة المحلية في الانبار بالكشف عن مصير اخواننا المغدورين والمخطوفين وماهي ملابسات الحوادث التي حصلت مؤخراً وموقف الحكومة المحلية في الانبار اضافة الى الاجراءات المتبعة في المستقبل للحد من هذه العمليات الاجرامية".وأشار الكرعاوي، الى ان" هذا المصاب مصابنا جميعا ونسال الله ان يتغمد شهدائنا برحمته الواسعة".وكانت خلية الإعلام الأمني، اكدت اختطاف 12 مدنيا في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار، وذلك على يد مسلحين مجهولين الاثنين الماضي.وعثر حرس الحدود، الثلاثاء الماضي، على جثث 6 مغدورين من مختطفي النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.كما أعلنت القوات الأمنية عن استشهاد ٦ من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار على إيدي خلايا داعش الإرهابية اليوم السبت.انتهىبواسطة: احمد جواد الجبوري

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