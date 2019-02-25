تسجيل سبع وفيات بمرض كورونا في دولة مجاورة

2019/02/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} كشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية عن تسجيل نحو 26 حالة اصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وذلك خلال الـ15 يوماً الماضية، توفي منهم سبع حالات أي بما يعادل 27% وفيات، في حين تم تعافي عشر حالات من المرض.

وأوضح مركز القيادة والتحكم عبر موقعه الرسمي، أن حالات الوفيات خلال هذه الفترة توزعت في كل من وادي الدواسر 4 وفيات، والرياض وأملج وعنيزة وفاة في كل مدينة.الجدير بالذكر أن الأعراض تشمل عوارض تنفسية حادة، تصاحبها حمى وسعال وضيق وصعوبة في التنفس، ولا توجد براهين تحدد طريقة انتقاله من شخص إلى آخر.

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