بالوثيقة.. الداخلية تصدر توجيهاً بشأن منتسبين صدريين طردهم المالكي

2019/02/25 | 16:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ كردستان

بحث مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، آلية حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان، إن الاخير "المرشح لتولي رئاسة

بغداد اليوم - متابعة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، عن الاقتراح الذي قدمته السعودية والإمارات والبحرين ولبنان، على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وقال أبو الغي

بغداد اليوم- ديالى

اطلق مسؤول محلي في محافظة ديالى، الإثنين، 25 شباط، 2019، برنامجا لانهاء أزمة أكبر حوض زراعي شمال شرق بعقوبة، والمستمرة منذ 14 عاما، وتسببت بمقتل المئات، ونزوح الآلاف.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ناحية ابي صيدا (30 كم شما

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