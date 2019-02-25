آكو محمد: جائزة شفاء كَردي رمز لشجاعة جميع الصحفيين الذين استشهدوا في حرب داعش

2019/02/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد مدير عام شبكة رووداو الإعلامية، آكو محمد، اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، أن جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية، رمز لشجاعة جميع الصحفيين الذين استشهدوا في حرب داعش.وقال آكو محمد في كلمته خلال مراسم منح جائزة شفاء كردي السنوية، التي جرت في أربيل بحضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، وعدد من الشخصيات الكوردستانية والإقليمية والعالمية: "بعد استشهاد شفاء كَردي بأسبوعٍ واحد، قررَ مجلسُ إدارة رووداو تخصيصَ جائزةٍ باسمها تقديراً وتكريماً للصحفيين الذين يواجهون الصعاب خلال تغطيتهم الأحداث ونقلِ الحقائق"، مضيفاً: "يمكن في السنوات القادمة أن نجعل من جائزة شفاء كَردي العالمية فرصة للحوار والبحث في سبل توفير المزيد من الحماية للصحفيين في وقت الحرب".وفيما يلي نص الكلمة:سيادةَ الرئيس فرانسوا أولاند رئيس جمهورية فرنسا السابق السادةُ الضيوفُ الكرام والصحفيون الأعزاء باسمِ شبكةِ رووداو الإعلامية أرحبُ بكم في مراسم جائزةِ شفاء كَردي العالمية، حضورُكُم موضعُ اعتزازٍ كبيرٍ لنا. إن حضورَ السيد الرئيس أولاند محلُّ تقديرِنا وثنائنا، حيثُ أنَّ قراراً شجاعاً من سيادته أدى إلى مشاركة فرنسا الفاعلةِ في التحالف ضد داعش والدفاعِ عن الحرية، كما أن سيادتَه كان أولَ رئيسٍ وجَدَه شعبُ كوردستان هنا في كوردستان إلى جانب الرئيس البارزاني في خنادق البيشمركة الأبطال ومواجهةِ داعش.كان قرارُ سيادته المشاركةَ في حرب داعش قراراً دقيقاً وصائباً، مثل التسديد الدقيق الذي عُرف عن الطيارين الفرنسيين في حرب داعش. أيها الحضورُ الكريم: بعد استشهاد شفاء كَردي بأسبوعٍ واحد، قررَ مجلسُ إدارة رووداو تخصيصَ جائزةٍ باسمها تقديراً وتكريماً للصحفيين الذين يواجهون الصعاب خلال تغطيتهم الأحداث ونقلِ الحقائق.يسعدُنا أن هذا القرارَ يجري تنفيذه بحضوركم الكريم في مراسمَ كهذه، كما يسعدُنا أن اسم هذه الصحفية الشجاعة يصبحُ جائزةً تُمنح لزملائها في كل أنحاء العالم.لقد كان دعمُ حرية العملِ الصحفي جزءاً هاماً من تطلعات شفاء، كما أن من بين واجبات شبكة رووداو الإعلامية مساندة عمل زملائها في كل العالم. القرارُ الذي اتُخذ في حينه كان يقضي بأن تكون الجائزةُ عالميةً ولصحفيي كل العالم، على أن تجري مراسمُ منحها في إقليم كوردستان.في الواقع، فقَدَ أكبرُ عددٍ من صحفيي العالم حياتهم في حرب داعش خلال القرن الحالي، وسيكون منحُ هذه الجائزة في كوردستان استذكاراً سنوياً للذين فقدوا حياتهم خلال حرب داعش.ونحنُ نأملُ أن تنتهي الحربُ في منطقة الشرق الأوسط وفي كل العالم، وأن تُمنح جائزةُ شفاء كَردي في العام القادم عن عملٍ صحفي استقصائي وأعمالٍ تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على المناخ وأعمال إنسانية مشابهة. أيها السادة: انظروا إلى هذه الشاشة وهذه الصورِ المعلقةِ في هذه القاعة، كلهم زملاءُ لنا استُشهدوا.جاؤوا من كل أنحاء العالم يدفعُهم هدفٌ واحد، وهو نقل المعلومات الصحيحة من مواقع الأحداث.ذهبوا لتغطية أحداث الحرب وإلى مسارح جرائم داعش ضد المدنيين لينقلوا منها الحقائق.عندما نتأمل أهدافهم ونتمعن في أقلامهم وكومبيوتراتهم وكاميراتهم وميكروفوناتهم، نعرف أنهم جاؤوا وضَحَّوا بحياتهم من أجل نقل الحقائق وفي سبيل الحرية والدفاع عن المهنية في عملهم. تُظهر إحصائيات بعض المنظمات العالمية أن عدد الشهداء الصحفيين في حرب داعش هو خمسةٌ وثمانون شهيداً، لكن إحصائيات منظمات هذه المنطقة تُخبرُنا بأن العددَ أكبر بكثير.كان داعش عدواً للحرية، ولهذا كان عداؤه للصحفيين شديداً، وقد عبّر عن عداوته هذه وعرضَها على العالم مراتٍ كثيرة في عمليات ذبح علنية. إننا نريد لهذه الجائزة أن تكون تذكيراً مستمراً بهذا العدد الكبير من ضحايا تلك الفترة الصعبة للعمل الصحفي، لذا فإننا ندعو جميع المنظمات العالمية، والتحالفَ ضد لداعش والمنظمات الصحفية في المنطقة والعالم، أن ترعى جائزة شفاء كَردي العالمية. معنا الآن في هذه المراسم زميلان من تلفزيون (فرانس 2)، ونعتقد أنهما يشعران مثل ما نشعر نحن بأنه يجب أن نستذكر تلك المرحلة الصعبة، وأنّ جائزة شفاء كَردي يمكن أن تصبح طريقة جيدة لهذا الاستذكار الدائم، فهما أيضاً فقدا خلال حرب داعش في الموصل مراسلة تلفزيونهم (فيرونيك روبرت).يشاركُنا في هذه المراسم عدد آخر من الصحفيين والأشخاص الذين فقدوا زملاءهم ومعارفهم من الصحفيين. يمكن في السنوات القادمة أن نجعل من جائزة شفاء كَردي العالمية فرصة للحوار والبحث في سبل توفير المزيد من الحماية للصحفيين في وقت الحرب، ونحن مستعدون لكل عمل عالمي مشترك لكي تصبح جائزة شفاء كَردي ظهيراً للحرية وللحفاظ على سلامة الصحفيين في كل العالم. أيها السادة: في الحقيقة، الحزنُ الشاملُ الذي عبرت عنه الأمة الكوردية وكلُّ شعب كوردستان عند استشهاد الشهيدة شفاء كَردي، أبلغَها درجةَ الخلود في ذاكرة الكورد وتاريخ الصحافة في كوردستان، وعلى المستوى العالمي، يكفي أن نشير إلى أن بحثاً عن اسم شفاء كَردي بالإملاء الإنكليزي والعربي فقط، في شبكة الإنترنت، سيضعُ بين أيديكم أكثر من مئتين وسبعين ألف صفحة مكتوبة، إضافة إلى آلاف أخرى من الصفحات باللغات الأخرى. لكن المؤسف أن وفاة واستشهاد الصحفيين أثناء أداء عملهم مستمران، كما يستمر عداء المنظمات المتطرفة المسلحة للصحفيين، وبينما يتطلع كل العالم إلى القضاء على داعش في سوريا، تتركز أنظار الذين لديهم زملاء وأقارب وقعوا في قبضة داعش، على الباغوز وغيرها من المناطق السورية الأخرى التي لايزال داعش متواجداً فيها، ونحن في شبكة رووداو الإعلامية مثلهم، لأن داعش خطف مراسلَنا (فرهاد حمو) في 15 كانون الأول 2014 في محافظة الحسكة السورية، ولا نعرف شيئاً عن مصيره حتى اليوم. أيها الحضور الكريم: نبارك للفائزة بجائزة شفاء كَردي العالمية للعام 2019.الفائزة هي صحفية شجاعةٌ تستحقُّ أعمالُها المستمرة وشجاعتُها في نقل الحقائق، وتؤهلُها لحمل اسم صحفية شجاعة مثل شفاء كَردي كجائزةٍ في يدها. إن جائزة شفاء كَردي رمز لشجاعة جميع الصحفيين الذين استشهدوا في حرب داعش، ورمز يدل على كل الصحفيين القديرين الذين يعملون بشجاعة في سبيل الأهداف الإنسانية ولكي ننعم بالسلام والحرية في العالم.كما أن مشاركتكم هي دعمٌ لهذه الجائزة. شكراً جزيلاً على حضوركم. 25/2/2019

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