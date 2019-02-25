2019/02/25 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر عودة، اليوم الاثنين، أن واشنطن تجند عناصر غير معروفة لزعزعة أمن واستقرار العراق.وقال عودة في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “العراقيين بعزيمتهم وإصرارهم سيفشلون هذه مؤامرة الامريكية الجديدة كما أفشلوا مؤامرة داعش”.وأضاف أن “اللذين أنظموا تحت راية الولايات المتحدة من دون علم الدولة ومجلس النواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: العراقيون سيفشلون مؤامرة امريكا بـ”تجنيد المرتزقة” كما أفشلوا مؤامرة “داعش” alansaar.

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