2019/02/25 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت القوات اليمنية ،الاثنين، أربع آليات عسكرية محملة بالمرتزقة في رشاحة الشرقية وصحراء الأجاشر.وقال مصدر عسكري ان “وحدة الهندسة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تدمير أربع آليات عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوات ناسفة في رشاحة الشرقية وصحراء الأجاشر”.وأضاف المصدر إن ” الوحدة دمرت ايضا آليتين عسكريتين في مثلث عاهم ما أدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اليمني واللجان الشعبية يدمرون آليات عسكرية في رشاحة الشرقية وصحراء الأجاشر alansaar.

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