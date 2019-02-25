الرئيس الفرنسي يستقبل برهم صالح

2019/02/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس اليوم .

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