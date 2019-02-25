البلداوي عن الفتح: أمريكا زجت عملاء داخل المؤسسة الدينية للاساءة لمرجعية النجف الاشرف

2019/02/25 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاثنين، أن واشنطن عملت على زج عدد كبير من العملاء داخل المؤسسة الدينية

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