الإتحاد الوطني يجدد إصراره على مقاطعة جلسات البرلمان الكردستاني

2019/02/25 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الإتحاد الوطني الكردستاني إصراره بعدم المشاركة في جلسة البرلمان غدا الثلاثاء إلى حين إتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال لطيف الشيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني في تصريحات صحافية ان الاتحاد الوطني مصر على موقفه ووفقا للمشروع الذي قدمه فإنه لن يشارك في جلسة البرلمان الكردستاني المقررة عقدها غدا الثلاثاء، […]

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