داعش يقتل مدنيين اثنين بعد خطفهما غرب الموصل

2019/02/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الجيش العراقي ، اليوم الاثنين ، عن قتل ارهابيين من تنظيم داعش مدنيين اثنين من سكان قضاء البعاج (120كم غرب الموصل).

وقال المقدم ليث علي لمراسلة (باسنيوز)، ان "عصابات داعش اقدمت على اختطاف مدنيين اثنين وقتلهما "، مضيفاً " الارهابيون رمو جثتي الضحيتين بالقرب من منطقة سكناهم داخل القضاء".

موضحاً " اتهم التنظيم الارهابي الضحيتين بالتعاون مع القوات الامنية".

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