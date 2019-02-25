تسجيل سبع وفيات بمرض كورونا في دولة مجاورة

2019/02/25 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

كشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية عن تسجيل نحو 26 حالة اصابة بفيروس متلازمة الشرق...

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