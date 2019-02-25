2019/02/25 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عن قرب عقد مؤتمر صحفي، يجمع زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي لشفق نيوز ان "نتائج الحوارات والتفاهمات بين الفتح وسائرون ايجابية جداً، وهي وصلت الى نتائج متقدمة جداً"، مؤكدا ان "نتائج الحوارات سوف تعلن خلال مؤتمر صحفي، خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضاف البلداوي انه "من غير المستبعد ان يعقد هذا المؤتمر زعيمي الفتح وسائرون مقتدى الصدر وهادي العامري، لأهمية النتائج التي توصل اليها الطرفين، خلال حوارات وتفاهمات جرت لأيام عدة ومتواصلة".

وكشف القيادي في تحالف الفتح نعيم العبودي، يوم السبت، حقيقة وجود تحالف جديد بينته وبين تحالف سائرون، فيما أكد ان الفشل حكومة عادل عبدالمهدي يتحمله تحالفي سائرون والفتح.

وقال العبودي لشفق نيوز ان "التنسيق بين الفتح وسائرون، هو الذي انتج هذه الحكومة الحالية، ولهذا يجب ان يكون هناك تفاهما وتنسيقا مشتركا بين التحالفين حتى تكتمل الكابينة الوزارية، وكذلك بعض المشاريع والقوانين المهمة، فهذه الأمور تتطلب وجود انسجام تام بين سائرون والفتح".

وأضاف ان "ما حصل مؤخرا من تقارب ليس تحالفا بين الفتح وسائرون، انما هو تقارب وتفاهم، اللذان يمثلان المحور الاساسي لتحالفي البناء والاصلاح"، مؤكدا ان "التقارب والتفاهم بين الفتح وسائرون هو ليس ضد اي كتلة أو جهة".

وبين القيادي في تحالف الفتح انه "لا يمكن ان تكون هناك حكومة مستقرة دون التقارب والتفاهم بين الفتح وسائرون، وفشل الحكومة يتحمله الفتح وسائرون، وهذا ما يريده التحالفان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحالف الفتح: قرب عقد مؤتمر صحفي، يجمع زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحالف الفتح: قرب عقد مؤتمر صحفي، يجمع زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).