نسي أن يحضر لها وجبة

2019/02/25 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا لصحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية، انتظرت الفتاة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً زوجها في المنزل بينما كان يقضي وقتا مع أصدقاء في الصحراء، وقبل مغادرته طلبت منه أن يحضر لها برغر من مطعم للوجبات السريعة، لكنه عاد في الساعة الثالثة صباحا دون الطعام الموعود، الأمر الذي دفع الزوجة إلى مغادرة منزل زوجها وطلب الطلاق".

من جانبه أكد مصدر قانوني إماراتي، أن" الزوجين سيواصلان الآن الإجراءات في المحكمة، وانه إذا استمرت الزوجة في الإصرار على الطلاق، فسيتم إلغاء المهر".

وضاف المصدر، انه" يمكن أن تكون حالات الطلاق أقل إذا كان الزوجان أكثر واقعية وتفهما وتسامحا".

انتهى..م.ر

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